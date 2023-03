Ceny plynu a elektriny za posledný týždeň sa zvýšili asi o pätinu

Čína by sa mohla do polovice desaťročia podieľať na celosvetových dodávkach lítia takmer tretinou, uviedla banka UBS. Lítium má zásadný význam pri výrobe batérií do elektromobilov. Čítaj ďalej

Banka UBS očakáva, že bane kontrolované Čínou, vrátane projektov v Afrike, zvýšia do roku 2025 ťažbu na 705 000 ton zo 194 000 ton v roku 2022. To zvýši podiel Číny na globálnych dodávkach na 32 percent z vlaňajších 24 percent. Preteky o zabezpečenie dostatku lítia sa odohrávajú na najvyššej úrovni. Prístup k tomuto materiálu potrebnému na výrobu batérií sa v čase, keď sa svet odvracia od fosílnych palív, snaží získať množstvo štátov, vrátane USA. Potreby Číny sú mimoriadne naliehavé, pretože krajina je najväčším trhom s elektromobilmi. Rast ťažby v Číne zahŕňa aj ťažbu lepidolitu, horniny obsahujúce lítium, ktorá je často prehliadaná ako nekvalitná a neekologická kvôli nízkej výťažnosti a vysokým energetickým nákladom. UBS očakáva, že ťažba lítia z lepidolitu v Číne do roku 2025 stúpne na 280 000 ton, čo bude asi 13 percent globálnych dodávok, z vlaňajších 88 000 ton. Vláda sa chystá tento sektor ďalej podporovať. Peking už pristúpil k obmedzeniu nelicencovanej ťažby lepidolitu v provincii Ťiang-sin, ktorá je hlavným ťažobným centrom, pretože sa snaží získať väčšiu kontrolu nad náleziskami, upozornila agentúra Bloomberg. Lítium je veľmi ľahký a mäkký striebristý lesklý kov a je vodičom elektrického prúdu a tepla. Je základom prakticky všetkých komerčne používaných a vyvíjaných batériových technológií. (ČTK)