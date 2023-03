Časť Slovákov má napätý rodinný rozpočet

Asociácia nemocníc Slovenska ostro odmieta spochybňovanie výsledkov výzvy z plánu obnovy na podporu výstavby a rekonštrukcie slovenských nemocníc. Asociácia sa plánuje obrátiť na Európsku komisiu. Čítaj ďalej

Politické zásahy do už vyhodnotenej výzvy môžu znamenať, že slovenskí pacienti prídu o historickú investíciu do nemocníc v stovkách miliónov eur, píše asociácia v tlačovej správe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dočkali sa aj regióny

Preto plánuje obrátiť na Európsku komisiu, aby dohliadla na transparentnosť výzvy a zabránila jej politickému ovplyvňovaniu.

„Výsledky výzvy z plánu obnovy určené na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc rešpektujeme a vítame, že medzi úspešnými sú aj projekty regionálnych nemocníc. Doterajšie prostriedky z plánu obnovy vo výške viac ako 600 miliónov smerovali totiž výhradne do štátnych koncových nemocníc, konkrétne na výstavbu nemocníc na Rázsochách a v Martine," uviedla asociácia nemocníc.

Odmieta preto akékoľvek politické zásahy a spochybňovanie výzvy, ktorá má konečne priniesť desiatky miliónov eur aj do nemocníc v regiónoch.

Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii tejto krajiny by podľa asociácie nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení.

Ich využitie by malo v prvom rade podliehať kritériu dôležitosti zariadení a ich úlohy v nemocničnej sieti aj vzhľadom na prijatú optimalizáciu siete nemocníc.

Práve týmito investíciami bolo podľa asociácie podmienené prijatie celej reformy optimalizácie siete nemocníc.

Zrušenie výzvy by vyšlo draho

Asociácia nemocníc Slovenska sa preto plánuje obrátiť na Európsku komisiu a požiadať ju, aby zabránila politickému zasahovanie do už vyhodnotenej výzvy.

„Z predchádzajúcej komunikácie so zástupcami Európskej komisie je zrejmé, že spochybňovanie či zrušenie výzvy by znamenalo, že slovenské zdravotníctvo príde o viac ako 200 miliónov eur. Premeškali by sme tak možnosť konečne výrazne zlepšiť podmienky a kvalitu pre zdravotníkov a aj pacientov," dodala asociácia nemocníc.

Finančné prostriedky z plánu obnovy, ktoré sú určené na financovanie veľkých investičných projektov, má získať osem nemocníc na Slovensku.

Nemocnice v Poprade a Leviciach dostanú po 42 miliónov eur, nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej vsi takmer 40 miliónov eur a nemocnica vo Zvolene takmer 26 miliónov eur.

Nasleduje fakultná nemocnica v Skalici, ktorá získa takmer 23 miliónov eur a nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá má dostať cez 15 miliónov eur.

Najmenšie sumy obdržia nemocnica s poliklinikou v Bardejove, a to takmer 10 miliónov eur a kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci 7 miliónov eur. Ide o výzvu z plánu obnovy na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc v celkovej hodnote 212 miliónov eur.

Medzi ôsmimi neúspešnými žiadateľmi sa nachádza nemocnica v Pezinku, fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch, nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici, nemocnica v Humennom, nemocnica s poliklinikou v Michalovciach, Svet zdravia so sídlom v Bratislave, rehabilitačná nemocnica v Hlohovci a dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne. (SITA)