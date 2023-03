Slovensko by sa podľa Kremského malo postaviť proti zákazu predaja benzínových a naftových áut

Slovensko by sa podľa Petra Kremského z OĽaNO malo pridať k Nemecku, Taliansku, či Poľsku a zablokovať zákaz predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035 v Európskej únii. Vyzval k tomu ministerstvo hospodárstva.

Únia podľa neho nie je pripravená na zákaz spaľovacích motorov. Môže to ohroziť automobilový priemysel, pracovné miesta, ale aj energetickú sieť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035 treba zrušiť, prípadne aspoň posunúť na neskôr. Spojme sa s krajinami, ktoré nepodľahli greenwashingu a zastavme nezmyselnú likvidáciu 150 rokov osvedčenej technológie, ktorá priniesla Európe terajšiu prosperitu a slobodu pohybu," žiada Kremský.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najpredávanejšie autá na Slovensku? Fabiu zosadil Hyundai i30 Čítajte

Predaj elektromobilov v Európe rastie, ich cena je však stále zhruba dvojnásobná oproti porovnateľným modelom s benzínovými a naftovými motormi.

„Úplný zákaz klasických áut bude preto pre mnohých obyvateľov Európy znamenať, že si nebudú môcť dovoliť kúpiť auto a stratia prístup k mobilite a nezávislosti. Najmä vo vidieckych oblastiach, kde verejná doprava funguje stále slabšie, to môže viesť k zhoršeniu príležitostí plnohodnotne sa zapojiť do ekonomického života, k nezamestnanosti a chudobe,“ poukazuje Kremský.

Taktiež pripomína, že na prudký nárast využívania elektromobility nie je pripravená ani elektrická sieť. „Obrovské investície do výroby, prenosu a distribúcie elektriny sa nedajú zrealizovať za desať rokov. Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi by priniesol ďalšie zdražovania elektriny a výpadky siete najmä v husto obývaných mestských aglomeráciách,“ upozorňuje ďalej poslanec.

Cestou pre Európu preto podľa neho nie je zákaz, ale postupný rozvoj elektromobility a jej podpora. Tak príde prirodzene k nahrádzaniu spaľovacích motorov. Tie sa môžu ďalej vylepšovať znižovaním spotreby, širším využívaním palív vyrábaných z bioodpadu, plastového odpadu, či syntetických palív. Najmä na vidieku a v nákladnej doprave však podľa Kremského budú spaľovacie motory ešte desaťročia nenahraditeľné. (SITA)