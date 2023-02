Najvyšší súd ponechal Trnku na slobode

Najvyšší súd nechal na slobode košického župana Rastislava Trnku, ktorého stíhajú z pokračujúceho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva.

Potvrdil tak rozhodnutie špecializovaného súdu spred vyše týždňa. Sudca Peter Pulman vtedy spochybnil aj dôvody na samotné stíhanie košického župana pre kauzu nákupu sypačov pre zimnú a letnú údržbu z roku 2020 a 2021.

Na Najvyššom súde rozhodoval senát Petra Hatalu. Voči spochybneniu stíhania Trnku sa však senát ohradil. „To podozrenie tu je,“ vyhlásil sudca Hatala.

Odmietol, že by kľúčový svedok Jozef Rauch ako bývalý riaditeľ Správy ciest KSK bol nedôveryhodný, ako to tvrdí košický župan. „Nemôžeme svedka Raucha jednoducho označiť za nedôveryhodného,“ upozornil sudca Hatala s tým, že senát nevidí dôvod na to, prečo by si Rauch vymýšľal svedectvo proti Trnkovi.

Do väzby sa pre túto kauzu dostal košický podnikateľ Richard Reday, o ktorom rozhoduje Najvyšší súd samostatne. (SME)