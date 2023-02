Nemecko chce prepojiť morské veterné parky, mohlo by to pomôcť energetickému trhu

Nemecko chce prepojiť veterné parky v Severnom mori. Nová sieť elektrického vedenia by tak prepojila nemecké pobrežné veterné parky s veternými parkmi ďalších štátov. Mohlo by to pomôcť s ťažkosťami na energetickom trhu.

Vlády v severozápadnej Európe dúfajú, že veterná energia z parkov v mori vykryje veľkú časť ich potrieb v sektore čistej energie. Obzvlášť Nemecko potrebuje zvýšiť výrobu veternej energie na mori, aby splnilo svoj ambiciózny cieľ odstaviť všetky uhoľné elektrárne a do roku 2030 vyrábať 80 percent elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Problémom však je nedostatok elektrických vedení, čo vedie k prekážkam, ktoré bránia tomu, aby sa elektrina vyrobená z veterných parkov dostala k spotrebiteľom a priemyselným odvetviam ďalej do vnútrozemia.

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck povedal, že vybudovaním ďalších prepojení na mori bude môcť Nemecko čerpať dodatočnú lacnú elektrinu z pobrežných veterných parkov, a to aj od európskych susedov ako Dánsko a Holandsko. To tiež zvýši bezpečnosť dodávok v časoch vysokého dopytu a umožní Nemecku vyvážať viac obnoviteľnej energie, keď má prebytok, dodal. (SITA)