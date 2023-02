Nový mechanizmus dôchodcom nepomôže, dôchodky by mali rásť pomalšie

Dôchodky by vplyvom zmeny zákona mali rásť v najbližších rokoch pomalšie, hodnotí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť novelu zákona. Aktuálne prognózy totiž predpokladajú postupné spomaľovanie rastu cien.

V takom prípade je priemerná inflácia za dlhšie obdobie nižšia ako za kratšie obdobie. V prípade neočakávaného inflačného šoku by však nový mechanizmus mimoriadnej valorizácie dôchodcom pomohol.

Novela, ktorú schválili takmer všetci prítomní poslanci, prináša od januára 2024 dve úpravy mechanizmu valorizácie dôchodkov. Popri predĺžení obdobia, za ktoré sa zohľadňuje tzv. dôchodcovská inflácia do štandardnej valorizácie, z doterajších šesť na deväť mesiacov predchádzajúceho roka, bol prijatý aj nový automatický spôsob mimoriadnej valorizácie.

Dôchodca s mediánovým starobným dôchodkom 518 eur mesačne bude mať podľa odhadov RRZ v budúcom roku príjmy nižšie o približne 0,8 % alebo 5 eur v porovnaní so situáciou bez legislatívnej zmeny. Tento pokles do roku 2026 narastie na 1,2 % alebo 8 eur mesačne.

V porovnaní so scenárom bez zmeny politík môže schválené opatrenie znížiť výdavky Sociálnej poisťovne na dôchodky o približne 0,1 % hrubého domáceho produktu, čo predstavuje sumu od 93 miliónov eur do 148 miliónov eur v rokoch 2024 až 2026.

"Spomalenie rastu dôchodkových výdavkov by znamenalo aj nižšiu potrebu emisií nového dlhu, čo by do roku 2026 prispelo ku zníženiu dlhu o 0,3 % HDP alebo 379 miliónov eur," vyčíslila rozpočtová rada. Po tomto období úspora postupne zanikne, v prípade výskytu inflačného šoku môže naopak aktivácia mimoriadnej valorizácie priniesť dodatočné výdavky.

Dôchodky by sa podľa novej právnej úpravy mali mimoriadne zvyšovať v priebehu roka vtedy, ak nárast cenovej hladiny od posledného zvýšenia dôchodkov dosiahne aspoň 5 %. Zmena platí od budúceho roka. "V základnom scenári vývoja, ktorý podľa aktuálnych makroekonomických prognóz predpokladá postupné spomaľovanie rastu cien, by v rokoch 2024 až 2026 už nemalo dôjsť k aktivácii mimoriadnej valorizácie," avizovala RRZ.

Rozpočtová rada spravila aj prepočty do minulosti. Ak by sa napríklad nový mechanizmus uplatňoval už v minulom roku, dôchodky by boli mimoriadne zvýšené o 6 % v júni. Na základe prognózy RRZ by boli dôchodky mimoriadne zvýšené aj tento rok, a to o 5,2 % v septembri. Rozpočtové náklady vyplatenia mimoriadnej valorizácie by v roku 2022 dosiahli 0,27 % HDP alebo 289 miliónov eur a v tomto roku 0,14 % HDP alebo 163 miliónov eur.

"Z vyššie uvedeného vyplýva, že schválený mechanizmus mimoriadnej valorizácie by v prípade opakovania nedávneho inflačného šoku v budúcnosti zmiernil pokles kúpnej sily dôchodkov. Jeho prijatie s účinnosťou od roku 2024 však s vysokou pravdepodobnosťou nenaplní zámer zákonodarcov rýchlejšie zvýšiť dôchodky v najbližších rokoch," dodala RRZ. (TASR)