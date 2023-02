Bulharsko neprijme euro budúci január

Dôležité

Karasova novela by pomohla Roškovej, Kiskovi a Ruskovi, exšéf Tiposu by dostal viac. Nadácia Zastavme korupciu analyzuje, ako sa by sa pripravovaná zmena trestného zákona v oblasti majetkovej kriminality dotkne živých káuz. (Nadácia Zastavme korupciu)