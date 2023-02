Odsúdený za zabitie Filipínca Henryho Acordu chce ísť na slobodu

Festival Pohoda zverejnil ďalšie dve svetové mená. Na trenčianskom letisku sa v júli predstaví britský spevák, pesničkár a skladateľ Ben Howard aj americká speváčka a producentka Caroline Polachek. Čítaj ďalej

Howard sa preslávil už svojím debutovým albumom Every Kingdom z roku 2011 a ako debutant získal aj dve ocenenia BRIT Awards.

"O Bena Howarda sme sa pokúšali už viackrát v minulosti, preto sme radi, že sa to konečne podarilo. Garantujeme vám, že atmosféra jeho vystúpenia nenechá nikoho chladným, určite si príďte zaspievať jeho nádherné pesničky spolu s ním," píše festival na sociálnej sieti.

Ben Howard vydal doteraz štyri štúdiové albumy. Jeho najnovší album Collections from the Whiteout z roku 2021 produkoval Aaron Dessner zo skupiny The National.

(SME)