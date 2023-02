Heger hovorí o ťažkej situácii s Rázsochami, Lengvarský o plnení termínov

Dočasne poverený premiér hovorí o ťažkej situácii s Rázsochami, vláda prijala krízové opatrenia. Dočasne poverený minister zdravotníctva Lengvarský prisľúbil splnenie termínov dané v časovom harmonograme.

Komplikácie monitorujeme

"Realizácia projektu Rázsochy z plánu obnovy a odolnosti sa dostáva do najdôležitejšej časovej a organizačnej fázy. Nasledujúce týždne budeme tvrdo pracovať na dosiahnutí časového míľnika v roku 2024, aby SR mohla podať žiadosť o platbu Európskej komisii. V týchto dňoch MZ rozhodne o podobe nemocnice," priblížil Heger, ktorého odpoveď na otázky poslanca Šefčíka v pléne prečítal poverený minister obrany Naď. Aktuálne sú podľa jeho slov rozbehnuté procesy, ktoré predchádzajú samotnému verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavby nemocnice.

"Ministerstvo registruje medializované informácie o spochybňovaní napĺňania míľnikov, preto monitoruje všetky možné komplikácie, ktoré by mohli ohroziť projekt," deklaroval Lengvarský s tým, že projekt univerzitnej nemocnice je najvyššou prioritou. Komplexný časový harmonogram bol podľa jeho slov vypracovaný zhotoviteľom a objednávateľom, pričom sa aktualizuje z dôvodu zapracovania prijatých rozhodnutí, ktoré môžu mať za následok aj úpravu jednotlivých časových harmonogramov.

V súčasnosti ministerstvo očakáva odovzdanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bude zapracovaná do kompletnej urbanisticko-architektonickej štúdie. Lengvarský tvrdí, že stanovený termín 17. február bude splnený. Následne sa má štúdia odovzdať kvôli podkladom pre konzorcium, ktoré vyhralo súťaž na prípravu projektu.

"Táto projektová príprava bude odovzdaná do konca augusta, aby sa verejné obstarávanie zhotoviteľa mohlo začať," dodal. Pripomenul, že podľa míľnikov má byť súťaž ukončená v prvom kvartáli budúceho roka, kedy má byť podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby.

Odmietnutie odborníkov

Šefčík sa v doplňujúcej otázke ministra pýtal aj na informácie o údajných sťažnostiach vybraného konzorcia na komunikáciu a odmietanie snahy o odborné zabezpečenie činnosti zo strany ministerstva. "Vraj MZ odmietlo odborníkov, ktorí sa mali zúčastniť na príprave projektov, spoločnosť sa vraj dištancuje od prípadných právnych a iných problémov s neplnením zmluvy a projektu pre budúceho zhotoviteľa diela," uviedol poslanec.

Lengvarský vylúčil, že by na ministerstve bola neochota s niekým spolupracovať. "Pravda je aj to, že vyžadujeme od konzorcia, ktoré vyhralo súťaž, kvalitnú prácu. Veci, ktoré nepovažujeme za dobre urobené, sme neprebrali. To je pravda," ozrejmil. "Myslíme si, že pokiaľ platíme pomerne veľké peniaze firme, ktorá to má spraviť, mala by dodávať kvalitnú prácu," podotkol s tým, že v tejto chvíli sú tieto otázky vyriešené a naplánované veci postupujú podľa plánu. Zopakoval, že po schválení konkrétneho harmonogramu zo strany Národnej implementačnej a koordinačnej autority rezort pracuje na plnení termínov. (TASR)