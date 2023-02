Heger dotovanie obedov pre všetky deti nepovažuje za adresné riešenie

Dočasne poverený minister zahraničných vecí by sa mal ospravedlniť Maďarsku za svoje vyjadrenia. Tvrdí to líder OĽaNO Igor Matovič. Káčer podľa neho klamal a svojimi vyjadreniami šíril nenávisť. Čítaj ďalej

Ak by bola ruská ofenzíva úspešnejšia, čelili by sme územným nárokom Maďarska na Slovensko, povedal Káčer v relácii na Telo televízie Markíza. Je preto podľa neho v našom záujme, aby sme podporili Ukrajinu v obrane ich krajiny, ak nám záleží na tej našej.

Káčer sa podľa Matoviča rozhodol ísť v stopách exšéfa SNS Jána Slotu, hovoril však na rozdiel od neho triezvy. Riziká zo strany Maďarska na nárokovanie si území Slovenska neexistujú, zdôraznil Matovič. Líder OĽaNO vylúčil, že by mal Káčer utajené informácie, o ktorých by on sám nevedel.

Pri nominácii Káčera sa hnutie podľa Matoviča mýlilo. "Aj majster tesár sa občas utne," zhodnotil.

Vyjadrenia dočasne povereného ministra zahraničných patria do štvrtej cenovej, vyhlásil poslanec OĽaNO Gyimesi. Káčer svojimi slovami podľa neho potvrdil, že nenávidí Maďarov.

(SME)