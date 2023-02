Záznamy o výsluchoch dokazujú, že som neudával, tvrdí Budaj

Novú pomoc pre Ukrajinu by mohla vláda schváliť v dohľadnej dobe. Myslí si to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Ten tému ďalšieho balíka pomoci riešil počas videorozhovoru so svojím ukrajinským rezortným kolegom. Čítaj ďalej

"Je to konzultácia, ktorá prebieha. Budúci týždeň sa stretávame v Bruseli, kde bude rokovanie Ramstein formátu, kde dotiahneme veci do konca. V dohľadnej dobe podľa mňa vláda schváli ďalší balík pomoci Ukrajine," povedal Naď. Poznamenal, že Ukrajinci stále potrebujú systém protivzdušnej obrany, ťažkú pozemnú techniku a letectvo. "Otázka je, na čom sa dohodli s inými krajinami a čo im poskytujú," povedal. Poukázal na to, že teraz im poskytnú pomoc napríklad Nemci či Taliani. Naď predpokladá, že budúci týždeň v Bruseli sa dohodnú závery, ktoré sa budú týkať aj Slovenska. (TASR)