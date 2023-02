Boeing plánuje prepustiť dvetisíc administratívnych pracovníkov

V troch maďarských regiónoch vyhlásili tzv. červený kód. Tým sa v mrazivom počasí aktivuje nariadenie zaväzujúce všetky sociálne zariadenia prijať bezdomovcov. V Maďarsku budú nočné teploty klesať pod mínus desať stupňov Celzia. Čítaj ďalej

Štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za politiku starostlivosti Fülöp v tejto súvislosti povedal, že toto opatrenie začne platiť v Južnom Zadunajsku a na severe krajiny v utorok o 20.00 h a potrvá do soboty do 08.00 h. V regióne stredného Maďarska začne platiť takisto v utorok od 20.00 h, ale potrvá iba do štvrtka do 08.00 h.

(TASR)