Český prezident začal v Tatrách oficiálny program svojej rozlúčkovej návštevy Slovenska

Na Štrbskom Plese sa začal oficiálny program rozlúčkovej návštevy českého prezidenta Zemana na Slovensku, a to uvítacím ceremoniálom s vojenskými poctami. Dosluhujúci prezident sa tu stretáva so slovenskou prezidentkou Čaputovou.

Na popradské letisko priletel ešte v pondelok, večer spolu aj so svojimi partnermi absolvovali neoficiálnu večeru. Dopoludnia sa koná ich súkromné stretnutie a tiež rokovanie členov národných delegácií.

Český prezident pobudne na Slovensku do stredy. Dnes popoludní ho v Tatrách čaká ešte stretnutie so slovenským premiérom Hegerom, prídu za ním aj bývalí prezidenti Schuster a Kiska. Podvečer by sa mal stretnúť s bývalým predsedom vlády Pellegrinim.

Prezidentka po príchode na Štrbské Pleso pre médiá uviedla, že je veľmi rada, že si český prezident na rozlúčku vybral Vysoké Tatry. Označila ich za „krásne a výnimočné miesto, ktoré majú Česi aj Slováci tak radi“.

Je už tradíciou, že prvé a posledné zahraničné cesty vrcholných predstaviteľov Česka a Slovenska vedú práve do druhej krajiny v rámci bývalého Československa. Návšteva Zemana priamo na Štrbskom Plese nie je prvou. Navštívil ho aj v roku 2018 počas svojej prvej zahraničnej cesty v rámci druhého prezidentského mandátu. Vtedy sa tu stretol s vtedajším prezidentom Kiskom. (SITA)