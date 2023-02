SaS vyzýva na odmietnutie zákazu nedeľného predaja

Strana SaS vyzýva poslancov, aby nehlasovali za zákaz nedeľného predaja. Podľa SaS majú poslanci na stole nezmyselný návrh z dielne strany OĽaNO, ktorý má opäť snahu ľuďom niečo ideologicky zakazovať.

Podľa ich názoru poslanci nepredložili relevantné prieskumy, ktoré by potvrdzovali zmysel návrhu, čo strana SaS považuje za neseriózne a zároveň tvrdí, že má viacero negatívnych efektov na spoločnosť, ekonomiku a slobodu jednotlivca. Informoval o tom v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zvýšenie nezamestnanosti

Návrh je podľa liberálov neprijateľným zásahom do slobody ľudí a zásadne obmedzí slobodu podnikania. Zamestnanci prídu o možnosť privyrobiť si príplatkami za prácu v nedeľu a spotrebitelia o nedeľné nákupy.

Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je návrh zlý a nezmyselný. Podľa jeho slov o prácu môže prísť až 1 700 zamestnancov, čo by v ekonomicky slabších regiónoch spôsobilo ďalšie zvýšenie nezamestnanosti.

Dodal, že poslanci OĽaNO opätovne prichádzajú s návrhom, ktorý nemá žiadnu pridanú hodnotu a len škodí.

Ohrození brigádnici, drahé pumpy

Podľa poslanca NR SR a tímlídra SaS pre hospodárstvo Jána Oravca návrh uškodí aj desaťtisícom študentov, ktorí si popri škole privyrábajú počas víkendov.

„Ľudia v pohraničných oblastiach budú chodiť nakupovať za hranice, čo priamo pripraví slovenských obchodníkov a štátnu kasu o nemalé príjmy. Zároveň budeme musieť siahnuť hlbšie do peňaženky, keďže budeme musieť v nedeľu voliť drahšiu alternatívu nákupu potravín napríklad na pumpách, v reštauráciách či cez donášku jedla alebo potravín,“ upozornil J. Oravec.

Štát príde o príjmy z odvodov a daní

Výpadkom zamestnanosti a predaja by štát prišiel o desiatky miliónov eur na daniach a odvodoch.

„V nezmyselnej honbe niektorých poslancov za potrestaním nadnárodných sietí by bol výsledkom schválenia tohto zákona presný opak. Obchodné reťazce by prepustili nemalú časť svojich zamestnancov, znížili by svoje výdavky, pričom by ich tržby poklesli len minimálne,“ dodal na záver poslanec NR SR a tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič s tým, že neexistujú dôkazy o tom, že by mal zákaz nedeľného predaja pozitívny efekt na spoločnosť a jednotlivcov. (SITA)