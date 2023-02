Gates by radšej financoval očkovanie ako cestu na Mars

Americký miliardár Bill Gates by radšej financoval očkovanie ako letel na Mars, pretože to nepovažuje za dobré využitie peňazí. Spoluzakladateľ Microsoftu to povedal v rozhovore s BBC.

"Cesta na Mars je v skutočnosti dosť drahá. Môžete kúpiť vakcíny proti osýpkam a zachraňovať životy za tisíc dolárov za zachránený život," povedal novinárom Gates BBC. "A tak vás to jednoducho nejako uzemní, v zmysle: Nechoďte na Mars," dodal.

Iní miliardári sa k vesmírnemu závodu pripojili, pripomenula BBC. Spoločnosť SpaceX, ktorú spoluzakladal Elon Musk v roku 2002, má za cieľ vyslať na Mars vesmírnu loď s posádkou a nakoniec červenú planétu kolonizovať. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos stojí na čele leteckej spoločnosti Blue Origin a v roku 2021 podnikol krátku cestu do vesmíru, k hranici vesmíru sa na palube lode svojej spoločnosti Virgin Galactic pozrel tiež britský miliardár Richard Branson.

Terč konšpirátorov

Gates sa v rozhovore vyjadril tiež k umelej inteligencii. Povedal, že "pomerne výrazne" zmení ľudstvo. "Pomôže nám nahliadnuť do lekárskych a vedeckých otázok. Nejde len o roboty, ale pomáha nám tiež čítať a písať. V skutočnosti tam došlo k väčšiemu pokroku ako u robotiky. Oboje nám prinesie oveľa väčšiu produktivitu, "uviedol.

Gates tiež hovoril o svojom prekvapení z toho, že sa počas pandémie Covidu-19 stal terčom konšpiračných teórií. "Nečakal som to," uviedol s odvolaním sa na konšpiračné tvrdenie, že z pandémie profitoval alebo ju spôsobil.

"Počas pandémie sa objavili desiatky miliónov správ, že som ju úmyselne spôsobil alebo že ľudí sledujem. Je pravda, že sa zaoberám vakcínami, ale zaoberám sa nimi preto, aby som zachránil životy, "povedal Gates. "Myslím, že ľudia hľadajú 'strašiaka' za oponou, teda príliš zjednodušené vysvetlenie. Zlú vôľu je oveľa ľahšie pochopiť ako biológiu," dodal.

Gates tiež hovoril o tom, ako sa rovnako ako mnoho ďalších filantropov stretol so sexuálnym delikventom a finančníkom Jeffreym Epsteinom. "Teraz som určite opatrnejší ako vtedy, keď som to urobil. Dávam si väčší pozor. Možno sa zase dopustím nejakej chyby. Som vo svete a nesnažím sa byť samotárom, "poznamenal.

Pomoc deťom a klíme

Gates, ktorý bol po väčšinu svojho života najbohatším mužom na svete, venoval na dobročinné účely desiatky miliárd dolárov. Peniaze pritom smerovali najmä do zdravotníctva, prevažne na pomoc deťom. Svoj čas Gates teraz delí medzi snahy chrániť globálnu klímu a vyhladiť podvýživu a choroby, ako sú detská obrna a malária.

Na otázku, či je v osobnom živote skromný, Gates odpovedal: "Nemám obrovskú skriňu. Nenosím šperky. Keď rozbalím darčeky, neskladám baliaci papier, aby som ho mohol použiť znova. Moja babka v živote nevyhodila papierovú tašku alebo motúzik z balíka. Takže podľa jej meradiel som blázon. "

Gates sa so svojou ženou Melindou rozviedol v máji 2021. Na otázku, či chce znovu nájsť lásku, odpovedal: "Jasne, nie som robot. " (ČTK)