Bývalého šéfa NAKA mala opäť obviniť policajná inšpekcia

Obhajca Jozefa Brhela staršieho Michal Mandzák odmieta obvinenie svojho klienta, považuje ho za nezmyselné. Hovorí o zaťahovaní Národnej kriminálnej agentúry do politického boja. Čítaj ďalej

Obvinenie je podľa Mandzáka nezmyselné, pretože exšéf finančnej správy František Imrecze vypovedal o úplatku už v júni 2021. "Pokiaľ by to bol trestný čin, už vtedy by mali orgány činné v trestnom konaní vo veci vzniesť obvinenie. Čiže to znamená, že je to číry nezmysel," povedal advokát.

Ďalej tvrdí, že Imrecze nebol odkázaný na dorovnanie platu, lebo podľa neho pôsobil v rámci zločineckej skupiny Daniari a tá organizovanú trestnú činnosť páchala od roku 2012 (TASR)