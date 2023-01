Pavel: Najkrajšiu gratuláciu som dostal od slovenskej prezidentky

Novozvolený český prezident Pavel uviedol, že najkrajšiu gratuláciu dostal od slovenskej prezidentky Čaputovej, ktorá za ním prišla priamo do volebného štábu. Dodal, že na tento moment bude dlho spomínať.

"Najkrajšia bola gratulácia od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej prítomnosť vo volebnom štábe bola krásnym zážitkom, ktorý si budem dlho pamätať. Prišla len kvôli tomu," povedal Pavel v rozhovore pre televíziu CNN Prima News.

Podľa jeho slov Čaputová počítala aj s možnosťou, že voľby vyhrá expremiér Babiš. "V tom prípade by to mala ako taký inkognito výlet do Prahy," dodal. Zároveň nepredpokladá, že by v prípade opačného výsledku zamierila do štábu k Babišovi. Týmito slovami tak poprel vyjadrenie dosluhujúceho prezidenta Zemana. Ten totiž skôr povedal, že verí, že by prezidentka išla zagratulovať aj Babišovi. (TASR)