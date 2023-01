Doležal nepotvrdil meškanie výstavby úseku R3 na Orave

Minister dopravy nemá informácie o omeškaní výstavby úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná. Ukončenie výstavby v dĺžke 5,6 kilometra v polovičnom profile je v podľa Národnej diaľničnej spoločnosti naplánované na jún tohto roka.

Rokovania o navýšení oprávnených výdavkov

Minister Andrej Doležal informoval, že omeškanie nepotvrdil ani generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) Vladimír Jacko.

„Ak má akýkoľvek zhotoviteľ, zmluvný partner NDS problém, alebo avizuje omeškanie, nestíha alebo nie je schopný stavať, tak by to mal logicky oznámiť najprv NDS,“ zareagoval na informáciu, že o meškaní výstavby R3 na Orave sa mal vyjadriť primátor Tvrdošína Ivan Šaško.

„Nemáme avízo, že by sa táto stavba mala omeškať. Ak to tak je, tak by mal o tom v prvom rade informovať zhotoviteľ NDS, až potom primátora,“ uviedol Doležal.

So zhotoviteľom stavby úseku R3 Tvrdošín - Nižná podľa ministra diskutujú o navýšení zmluvnej ceny v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov.

"Túto stavbu budeme musieť valorizovať, resp. v oprávnených výdavkoch, ktoré boli navýšené v súvislosti s krízou a vojnou na Ukrajine,“ zdôvodnil minister dopravy. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková k tomu dodala, že „platí vyjadrenie pána ministra z livestreamu“.

Akceptovaná zmluvná hodnota prác je nateraz vyše 62 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, pravdepodobne ju následne ešte zvýšia.

Napojenie na existujúci obchvat Trstenej

Zhotoviteľom so zmluvným začiatkom výstavby v marci 2021 je združenie spoločností Hochtief SK, s.r.o., Porr s.r.o., a Hydroekol Dolný Kubín, spol. s.r.o. NDS financuje stavbu zo štátneho rozpočtu.

Trasa R3 Tvrdošín - Nižná sa napája na existujúci obchvat Trstenej a vedie zvlneným členitým terénom prevažne v extraviláne.

Na konci úseku ide po vetve križovatky Nižná a prostredníctvom privádzača sa pripája na súčasnú cestu I/59 cez okružnú križovatku pred vjazdom do Nižnej.

Úsek bude podľa NDS v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na jeho začiatku a konci.

V dĺžke 260 metrov povedie cesta v plnom profile, za mostom v kilometri 4,16 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty ukončená v kilometri 4,4 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.

(SITA)