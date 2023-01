Minister Mikulec by súhlasil so zmenou paragrafu 363, napísal to na sociálnej sieti. Aj na základe udalostí z posledných dní je podľa neho na mieste, aby sa k nemu vyjadril ústavný súd.

Podporuje preto iniciatívu prezidentky Čaputovej, ktorá sa naň chce v tejto veci obrátiť. Je presvedčená, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci, ale tiež neprispievajú k budovaniu dôvery v justíciu.

(TASR)