Homosexualita nie je zločin. Pápež vyzval biskupov, aby privítali LGBTI+ ľudí v cirkvi

NASA a Pentagon budú spoločne vyvíjať raketu s jadrovým pohonom. Chcú to stihnúť do roku 2027. Astronauti by tak mohli cestovať rýchlejšie, čo má potenciál pripraviť sa na misie s ľudskou posádkou na Mars.

NASA tvrdí, že jadrový pohon rakiet môže byť trikrát alebo viackrát účinnejší ako konvenčný chemický pohon. Tým by sa skrátil čas prepravy, čo je pre prípadnú misiu na Mars nevyhnutné. V jadrovom tepelnom motore sa na generovanie extrémne vysokých teplôt používa štiepny reaktor. Jeho teplo sa odovzdáva kvapalnému palivu, ktoré sa následne mení na plyn a expanduje cez dýzu, čím motoru poskytuje ťah. "DARPA a NASA majú za sebou už dlhú históriu plodnej spolupráce," povedala riaditeľka DARPA Stefanie Tompkinsová. Spomenula superťažkú nosnú raketu Saturn V, ktorá v roku 1969 úspešne dopravila prvých astronautov na Mesiac. "Program jadrových tepelných rakiet bude nevyhnutný na efektívnejšiu a rýchlejšiu dopravu materiálu na Mesiac a prípadne aj ľudí na Mars," zdôraznila Tompkinsová. (TASR)