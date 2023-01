Slovensko čaká jasný deň, na juhu bude pomerne teplo

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sneženie, na juhu miestami dážď alebo mrholenie. Popoludní budú zrážky od východu ustávať. Najvyššia denná teplota dosiahne tri až osem stupňov. Čítaj ďalej

V Žilinskom kraji a na Spiši bude okolo jedného stupňa Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo mínus jedného stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke.

V priebehu dňa sa môže mierne vyčasiť a miestami bude polooblačno až oblačno, najmä na strednom a východnom Slovensku.

Fúkať bude slabý, na západe a východe severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h), popoludní zoslabne.

Meteorológovia predpokladajú zrážky do štyroch, na juhozápade do 7 milimetrov / do osem centimetrov snehu.

Diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

Na úseku diaľnice R1 Nitra-západ - Tekovské Nemce je na povrchu vozovky čerstvý až kašovitý sneh hrúbky jedného centimetra. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Miestami, hlavne na vyššie položených miestach na Slovensku, sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu v hrúbke od jedného do troch centimetrov, ojedinele až v hrúbke 4 až 5 cm. Na úseku cesty II/578 Skalka - Kremnica je utlačený sneh v hrúbke od 5 do 10 cm.

Horské priechody na území Slovenska sú prevažne zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Čertovica, Besník, Vrchslatina, Cukmantel, Veľké Pole, Štós, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Huty, Vernár a Podspády je na povrchu vozovky čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh v hrúbke od 1 do 3 cm, na horskom priechode Herlianske Sedlo hrúbky 4 až 5 cm. Miestami zľadovatený sneh hrúbky dvoch centimetrov je na horskom priechode Donovaly.

Slovenská správa ciest upozorňuje vodičov, že v dôsledku silného vetra sa vytvárajú snehové jazyky na ceste I/78 v okrese Námestovo.

Cesta II/533 Gemerská Poloma - Súľová, horský priechod Súľová až po Hnilec sú uzavreté z dôvodu padajúcich stromov, pre všetky motorové vozidlá v oboch smeroch. Horský priechod Príslop I/78 je uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky.

Úsek cesty II/531 hr. okr. RS/RA - hr. okr. RA/BR je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov celkovej dĺžky. Horský priechod Dobšiná na ceste I/67 a úsek cesty I/67 odb. Dedinky - Ostrá Skala je uzatvorený pre motorové vozidlá nad 3,5 tony. Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá je zjazdný so snehovými reťazami.

Vo Tatrách a Veľkej Fatre trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

V polohách nad pásmom lesa vo Vysokých a Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda tretí stupeň. Vplyvom silného severného až severovýchodného vetra v priebehu piatka sa na záveterných miestach vytvorili nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje.

Obzvlášť nebezpečné sú miesta pod sedlami, hrebeňmi, skalnými stenami a v strmých žľaboch. Tieto miesta sú v teréne pomerne dobre viditeľné. Uvoľnenie lavíny na strmých svahoch je možné už pri malom dodatočnom zaťažení (napríklad jeden lyžiar).

Ako informuje Horská záchranná služba na svojej stránke, v priebehu dňa sa na slnkom osvietených svahoch očakáva aj výskyt samovoľných lavín z vlhkého až mokrého snehu.

V Malej Fatre a v Západných Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň), pri ktorom je taktiež možné uvoľniť si lavínu, obzvlášť na strmých svahoch pri väčšom zaťažení.

Snehová pokrývka pomaly sadá a stabilizuje sa, čomu pomáha aj priaznivá teplota vzduchu a najmä dni bez ďalších zrážok. Hlavným lavínovým problémom ostáva vetrom previaty novší sneh, ktorý vytvoril menej stabilné snehové dosky, vankúše a preveje. Posledný silný vietor bol v piatok večer, fúkal od severovýchodu a dosahoval rýchlosť cez 20 m/s.

Celkovo za uplynulých päť dní pripadlo v pohoriach od 35 do 75 cm nového snehu, najviac v Nízkych Tatrách a vo východnej časti Vysokých Tatier, najmenej v Malej Fatre. V stredných polohách je sneh väčšinou prachový a voľný, v nižších polohách a na slnkom osvietených svahoch počas dňa prechodne zvlhne.

V priebehu dňa je vplyvom slnka tendencia lavínového nebezpečenstva prechodne stúpajúca, dlhodobejšie na ďalšie dni klesajúca. (SITA)