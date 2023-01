Kažimír stiahol sťažnosť voči svojmu obvineniu pre korupciu

Špeciálna prokuratúra potvrdila, že guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír minulý týždeň stiahol sťažnosť voči svojmu obvineniu pre korupciu. Denník SME na to upozornil v piatok, no Kažimírov advokát Ondrej Mularčík to odmietol komentovať.

„V predmetnej trestnej veci sú aktuálne vykonávané na vec vzťahujúce sa procesné úkony, pričom vzhľadom na skutočnosť, že obvinený P. K. zobral dňa 18. 1. 2023 sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia späť, nebolo, respektíve nebude o tejto ďalej rozhodované,“ povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Tento postup naznačuje, že Kažimír to namiesto obvyklej cesty, ako sa zbaviť obvinenia, skúsi rovno u generálneho prokurátora Maroša Žilinku cez sporný paragraf 363 Trestntého poriadku. Generálna prokuratúra už raz Kažimírovi obvinenie cez tento paragraf zrušila. (SME)