Novým personálnym šéfom Bieleho domu má byť Jeff Zients, ktorý riadil boj s covidom

Novým personálnym šéfom Bieleho domu má byť Jeff Zients, ktorý do vlaňajšej jari riadil reakciu americkej vlády na pandémiu covidu. S odvolaním sa na štyri zdroje z okolia prezidenta Bidena o tom informoval denník The Washington Post. Hovorkyňa Bieleho domu sa k tomu nevyjadrila.

V sobotu denník The New York Times informoval, že doterajší personálny šéf Bieleho domu Ron Klain plánuje v najbližších týždňoch rezignovať. Podľa médií to bude prvá významná personálna zmena v tíme amerického prezidenta po viac ako dvoch rokoch vo funkcii.

Päťdesiatšesťročný Zients pochádza z Washingtonu, na rozdiel od svojho predchodcu pôsobil počas väčšiny svojho profesionálneho života v súkromnej sfére. Viedol súkromnú kapitálovú spoločnosť a dva roky pôsobil v správnej rade Facebooku.

Pre vládu po prvý raz pracoval za prezidentovania Baracka Obamu, pomáhal s problematickým spustením stránok o programe zdravotnej starostlivosti známej ako Obamacare. Do apríla 2022 riadil pre Bidena najväčšiu očkovaciu kampaň v amerických dejinách.

Medzi kolegami je prezývaný “Mr. Fix-It“ (pán opravár) pre svoje schopnosti operatívne vyriešiť vzniknuté ťažkosti.

Oficiálne oznámenie zmeny podľa New York Times pravdepodobne príde po Bidenovom prejave o stave únie, ktorý prednesie 7. februára.

Prezident Obama taktiež zmenil personálneho šéfa v polovici funkčného obdobia. Ten prvý sa sústredil na vedenie vlády, ten druhý na kampaň za opätovné zvolenie, píše Washington post. (ČTK)