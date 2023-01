Minister vyzval na pomoc s migráciou pri hraničnom plote s Tureckom

Správy o náraste útokov a posilnení jednotiek okupantov v Záporožskej oblasti potvrdila aj ukrajinská armáda. Ruské akcie prirovnala k testovaniu sily ukrajinskej obrany, oznámil Jevhen Jerin z vojenskej správy v Tavrii. Čítaj ďalej

Všetky pokusy okupantov sa skončili tým, že boli odhalení, čiastočne zneškodnení a prinútení k ústupu.

„Nedá sa povedať, že ide o nejakú veľkú ofenzívu. Ide o malé skupinky, plus mínus do desať ľudí, s ktorými sa nepriateľ snaží otestovať silu našej obrany. Ak by uspel, možno by v niektorých oblastiach posilnil svoju taktickú pozíciu,“ povedal Jerin.

Dodal, že teraz sa ruské jednotky snažia zaujať výhodnejšie taktické postavenie, ale nevylúčil aj silnejší nápor. „Nepriateľ zhromaždil nejaké sily. Nemá na plnohodnotný útok, ale v určitých oblastiach a smeroch môže podniknúť nejaké aktívnejšie útoky,“ povedal.

Jerin oznámil, že ukrajinská armáda nedávno zasiahla tri muničné sklady. Okupanti sa na ľavom brehu Dnepra vyhýbajú vytváraniu veľkých muničných skladov a snažia sa neustále manévrovať, aby sa vyhli úderu.

"Naša rozviedka však sleduje pohyb Rusov a pri najmenšej príležitosti strieľame," poznamenal Jerin. (Hromadske)