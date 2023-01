Bankrot vyhlásil ďalší obchodník s kryptomenami, firma Genesis

Firma Genesis obchodujúca s kryptomenami vyhlásila bankrot. Nedávno ju pritom americká Komisia pre cenné papiere a burzy obvinila z nelegálneho predaja digitálnych aktív.

Genesis je súčasťou konglomerátu Digital Currency Group, v ktorom je viac ako 200 spoločností podnikajúcich v oblasti kryptomien.

Insolventnosť firmy Genesis súvisí s bankrotom burzy kryptomien FTX, ktorá skolabovala vlani v novembri za situácie, v ktorej bola obvinená zo sprenevery. Spoločnosť Genesis začiatkom januára oznámila, že prepúšťa 30 percent zamestnancov, čím počet jej pracovníkov klesol na 145.

„Tešíme sa na pokročenie v našom dialógu s DCG a poradcami našich veriteľov, keďže sa snažíme implementovať cestu k maximalizácii hodnoty a poskytnutiu najlepšej príležitosti pre naše podnikanie, aby sme sa vynorili v dobrej pozícii pre budúcnosť,“ uviedol vo vyhlásení dočasný generálny riaditeľ firmy Genesis Derar Islim.

Spoločnosť Genesis ešte vlani v júni poškodil aj bankrot firmy Three Arrows Capital podnikajúcej v oblasti kryptomien. Spoločnosť Genesis uviedla, že firma Three Arrows jej dlhuje 1,2 miliardy dolárov. Three Arrows zbankrotovala v dôsledku májového kolapsu kryptomien Luna a TerraUSD. (SITA)