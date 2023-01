Záujemcovia o štátne byty sa môžu registrovať v agentúre pre nájomné bývanie

Dočasne poverený minister spravodlivosti Karas si myslí, že pre návrh zákona pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti bude široká podpora. Rokoval aj s dočasne povereným predsedom vlády Hegerom a aj so šéfom OĽaNO Matovičom. Čítaj ďalej

"Je to vecný posun," konštatoval Karas. Nevidí v tom problém, odvoláva sa na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa uvádza, že vláda zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v rovnakej domácnosti.

Karas predpokladá, že by zákon mohol vstúpiť do platnosti od budúceho roka. "Vzhľadom na to, že ide o nový inštitút, tak ak by to bolo od 1. januára 2024, bol by som nadšený. Dúfam, že to bude aj skôr," hovoril. (SME)