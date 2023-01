Pri leteckom nešťastí v Nepále zahynul aj bývalý sólista Baletu SND Crighton

Pri leteckom nešťastí v Nepále zahynul aj bývalý sólista Baletu Slovenského národného divadla Ruan Crighton. Pri páde lietadla na linke z Káthmándú do turistického centra Pokhara zomrelo najmenej 68 ľudí. Na palube bolo 72 ľudí.

V Balete SND pôsobil od roku 2008 do roku 2013, najskôr v baletnom zbore a veľmi rýchlo sa stal sólistom. Vystupoval v celom vtedajšom repertoári súboru. V roku 2013 odišiel do baletu v Helsinkách. Momentálne študoval na Európskej škole fyzioterapie v Amsterdame a do Nepálu išiel na výmenný študijný pobyt, uviedlo v správe SND. (SME)