Malým podnikateľom prídu nové zálohové platby, vláda schválila kompenzácie

Na Slovensku sa zvýši počet zahraničných vojakov v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO. Pribudnú vojaci zo Švédska a z Fínska, rozhodla vláda. Návrh musí ešte prerokovať parlament. Čítaj ďalej

Rozširuje sa tak návrh z mája 2022, keď parlament schválil prítomnosť do 700 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľska, do 200 slovinských, do 600 amerických a do 1 200 nemeckých vojakov..

Ako sa uvádza v materiáli ministerstva obrany, spôsobilosti zahraničných ozbrojených síl dopĺňajú schopnosti a kapacity našej armády.

„Prispievajú tým k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku," uviedlo ministerstvo s tým, že celkový mandátový počet príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na v počte do 3 000 profesionálnych vojakov sa nemení. (SITA)