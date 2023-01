Nový harmonogram električkovej trate v Petržalke ešte nie je hotový

Harmonogram stavby električkovej trate v Petržalke v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor nie je stále hotový, uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková s tým, že rokovania by mali byť ukončené v najbližších týždňoch.

"V súčasnosti sa nachádzame v závere komunikácie so zhotoviteľom v otázkach harmonogramu s reálnym predpokladom ukončenia v priebehu najbližších týždňov," skonštatovala Schmucková.

Nedosiahnutý stavebný míľnik

Stavebné práce tak pokračujú podľa pôvodného harmonogramu, podľa ktorého však nebol pre sklz v prácach dodržaný napríklad druhý míľnik. Ten sa mal pôvodne dosiahnuť v druhej polovici novembra, no nestalo sa tak. Niektoré práce boli vtedy hotové na 25 či 44 percent, niektoré však na nula percent. Mesto avizovalo úvahy o uplatnení zmluvnej pokuty.

"Na túto tému so zhotoviteľom komunikujeme, v rámci rokovaní je potrebné si v tejto veci vypočuť aj druhú stranu," poznamenala Schmucková.

Schvaľujú sa financie

Zdôraznila, že zámerom obidvoch zmluvných strán je postaviť električkovú trať podľa revidovaného harmonogramu a v požadovanej kvalite.

V súčasnosti pokračuje aj proces schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok i následného podpisu zmluvy, keďže väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov.

Žiadosť podal magistrát vlani v októbri, jej schválenie sa očakáva v januári.

"Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, aby pôvodný zámer ukončiť proces do konca januára nebol naplnený," odpovedal Schmucková na otázku, či je avizovaný termín stále reálny. Pôvodne sa hovorilo o auguste 2022.

Trať sa spustí najskôr o dva roky

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto deklaruje, že neprepadnú.

Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).

Práce boli v minulom roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Opätovne sa po dohode s konzorciom rozbehli v polovici augusta 2022.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo potvrdil, že projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca roka 2023. Stavbu by mali ukončiť v roku 2024, električka by mohla začať jazdiť v prvej polovici roka 2024. (TASR)