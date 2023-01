Cena vodného a stočného sa zvýši v priemere o dva a pol eura mesačne

V Spojených štátoch padol jackpot lotérie Mega Millions 1,35 miliardy dolárov. Je to štvrtá najvyššia suma v dejinách amerických lotérií. Výherca si kúpil žreb v štáte Maine. Čítaj ďalej

Jackpot narástol do takej výšky, pretože prvú cenu nikto nevyhral od konca júla tohto roka. Jackpot padol až v piatok večer, šťastné čísla boli 30-43-45-46-61 s dodatkovým číslom 14.

Sumu 1,35 miliardy dolárov by výherca dostal, ak by súhlasil s rozdelením výhry do 29 ročných splátok. Ak si výherca vyberie jednorazovú výplatu, tak si odnesie 724,6 milióna dolárov. (ČTK)