Kia Slovakia v minulom roku vyrobila 311-tisíc automobilov

"Ježík by bol veľmi hrdý na to, kam sme to dotiahli z takých malých novín," hovorí vydavateľ a zakladateľ denníka SME Alexej Fulmek. "To, že sa našej liberálno-intelektuálnej bubline nepáči, ako volí väčšina, je náš problém."

(SME)