Pavel a Nerudová si v televíznej debate vymenili darčeky, Babiš neprišiel

V prvom kole prezidentských volieb má najväčšiu šancu zvíťaziť generál vo výslužbe Petr Pavel s 29,5 percenta hlasov pred expremiérom Andrejom Babišom s 26,5 percenta. Tretia je ekonómka Danuše Nerudová s 21 percentami.

Pavel aj Babiš majú rovnaké voličské jadro – obaja po 18,5 percenta, avšak Pavel má s 31 percentami vyšší potenciál, kým Babiš má 29 percent. Nerudovej volebné jadro je iba na úrovni 9,5 percenta a jej potenciál dosahuje 23 percent.

V druhom kole by podľa prieskumu Pavel porazil Babiša aj Nerudovú. Ak by do druhého kola postúpili Nerudová a Babiš, expremiér by aj tu prehral. (TASR)