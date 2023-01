SaS je pripravená rokovať o budúcnosti, nevie však s kým

Šéfka Za ľudí Remišová vyjadrila premiérovi plnú podporu pri hľadaní novej väčšiny. Dodala, že ich strana nevidí dôvod na čo najskorší návrat Fica a Pellegriniho, aby mohli realizovať svoje návrhy týkajúce sa napríklad zrušenia špeciálnej prokuratúry. Čítaj ďalej

Vnútornú situáciu v hnutí OĽaNO nechcela komentovať. Na otázku, či si vie predstaviť nejaký spoločný projekt s Eduardom Hegerom (OĽaNO) v prípade jeho odchodu z hnutia, sa vyjadrila, že k Hegerovi majú blízko.

Dodala, že spájanie demokratických síl považuje za jedinú hrádzu proti zlodejom, mafiánom, extrémistom a klamárom z radov opozície. Situáciu prirovnala k mečiarizmu, ich protivníci majú podľa nej už zrovnané šíky a napredujú, teraz je potrebné konsolidácia síl demokratického spektra.

Remišová sa vyjadrila, že diskutujú so všetkými relevantnými politickými lídrami, a to vrátane KDH. Dodala, že diskusia je mimoriadne potrebná. S Mikulášom Dzurindom naposledy komunikovala približne pred rokom a nevidí na to ani dôvod, pretože momentálne je podľa nej potrebné spájať väčšie politické celky.

K Dzurindovmu projektu uviedla, že má o ňom minimálne informácie, no premiéra Hegera opísala ako konsenzuálneho človeka, ktorý neprehlbuje zákopy a je človekom spájania, ktorý by podľa nej mohol figurovať ako ústredná postava. Celkovo to ale považuje za predčasné otázky, keďže momentálne nie je známy ani termín volieb, ani to, či budú predčasné voľby.

Podpisy k novej 6 sa podľa nej zbierajú, avšak poniektorí poslanci sa nachádzajú v regiónoch. Dodala, že ich koaliční partneri vedia, že na predčasné voľby podpisy nedodajú, keďže mnohé reformy, ktoré aktuálna vláda načala, je potrebné dokončiť a podľa vicepremiérky ich nik iný nedokončí.

Remišová si myslí, že aktualizácia programového vyhlásenia vlády bude potrebná vzhľadom na to, že aktuálna vláda mnohé veci z neho už splnila. Doplnila, že o tom budú diskutovať. (SITA)