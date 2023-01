Pentagon zrušil povinné očkovanie proti covidu pre amerických vojakov

Osobám prichádzajúcim z Číny sa po príchode odporúča absolvovať test na koronavírus. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva, ministerstiev zdravotníctva, dopravy, zahraničných vecí, obrany a vnútra. Čítaj ďalej

Odporúčania sú pre cestovateľov prichádzajúcich z a do Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave. Materiál zdôrazňuje tiež význam očkovania proti covid, keďže znižuje riziko závažného priebehu ochorenia.

"Zraniteľným skupinám ľudí a osobám s príznakmi respiračného ochorenia dôrazne odporúčame mať správne prekryté horné dýchacie cesty v dopravných prostriedkoch, osobitne počas letu v lietadle," radia cestujúcim.

Rúška a respirátory by mali cestujúci z aj do Číny nosiť aj v preplnenom interiéri a exteriéri. Ruky si treba dezinfikovať a dodržiavať odstupy od cudzích ľudí. U leteckej spoločnosti by sa mali tiež overiť podmienky cestovania do tranzitnej, respektíve cieľovej krajiny. (TASR)