Predsedu strany Spolu k rokovaniam o novej 76-tke neoslovili

Predsedu strany Spolu Kollára k rokovaniam o novej 76-tke neoslovili. Podľa Kollára by bolo pre Slovensko najlepšie, keby do riadnych parlamentných volieb dovládla kompetentná, efektívna a pokojná vláda.

Preferuje predčasné voľby

Ako povedal Kollár „nikto ma neoslovil, že by mal záujem o môj hlas pri skladaní novej 76-tky. Nevyhýbam sa žiadnym rokovaniam, no v tejto chvíli neviem, o čom by sme mali rokovať, pretože ako tak počúvam, tak ani Richard Sulík, ani Boris Kollár nevedia nič o 76-tke, čiže najprv sa oni musia dohodnúť, či o ňu majú záujem“.

Miroslav Kollár po doterajších skúsenostiach nemá ani najmenší dôvod si myslieť, že práve teraz by sa vláde malo podariť vládnuť efektívne a pokojne.

„Ale uvidíme, nechám sa prekvapiť,“ podotkol. V súčasnej situácii pokladá za najschodnejšie riešenie, aby parlament na svojom zasadnutí 24. januára schválil ústavný zákon, ktorý umožní skrátenie volebného obdobia. Následne na februárovom zasadnutí by sa mohol určiť termín predčasných volieb. Líder Spolu preferuje september.

Vytvorenie demokratickej alternatívy

Miroslav Kollár rokuje o kreovaní demokratickej alternatívy pre voličov pred najbližšími voľbami s viacerými politikmi.

„Stretávame sa s Mikulášom Dzurindom, ktorý ohlasoval, že chystá vlastný politický projekt. Hľadáme formálnu cestu, ako sa dopracovať k spolupráci tak, aby sme stihli možný termín predčasných parlamentných volieb,“ povedal.

„Rozprávame sa v súčasnosti so všetkými, ktorí majú túto ambíciu – od šeligovcov, budajovcov, bol som aj s Luciou Ďuriš Nicholsonovou, aj s troma našimi kolegami z komunálnych volieb,“ povedal Kollár.

„Mne by sa veľmi páčilo, keby sa podarilo vytvoriť jednorazové spojenie pre voľby, ktoré by sa ukázalo byť také úspešné, že následne by na základe tohto pôdorysu mohla fungovať jedna silná stredopravá strana, ukotvená aj v regiónoch, ktorá tu bude niekoľko volebných období,“ dodal Kollár. Záujem má aj o rokovania s KDH. Je to aj preto, že spolupráca vzniká na pôdoryse strán, ktoré sú členskými stranami Európskej ľudovej strany.

Kollár zároveň poukazuje na to, že zabrániť návratu Fica je len prvý krok, nie cieľ. Cieľom je vytrhnúť Slovensko z rúk populistov a diletantov a vrátiť do správy vecí verejných víziu, kompetentnosť, predvídateľnosť a spoľahlivosť. (SITA)