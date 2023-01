Na rokovanie o novej 76-ke SaS neoslovili, máme jasné predstavy, ako ďalej, hovorí Sulík

Šéf Sme rodina Boris Kollár si vie predstaviť spoluprácu s každým, kto podporí program jeho hnutia. O tom, či by na kandidátku vzali niektoré menšie strany, podľa jeho slov v hnutí zatiaľ nehovorili ani so žiadnymi nerokovali. Čítaj ďalej

Kollár si spoluprácu vie predstaviť s každým, kto bude ochotný a stotožní sa s ich programom. "Ešte ho nemám napísaný, nerátali sme, že padne vláda, ale začneme od januára na tom robiť a ten, kto bude ochotný podporiť náš program alebo ho zapracovať do programového vyhlásenia vlády, s takými stranami si viem spoluprácu predstaviť," povedal.

Podľa vlastných slov je pripravený viesť hnutie do volieb a urobiť všetko pre to, aby ho dostal do parlamentu. "Nesmieme strašiť ľudí ani Ficom, ani Matovičom. Musíme prichádzať s riešeniami a tým presvedčiť voličov, aby nám dali hlas," podčiarkol.

Mrzí ho záver vládnej krízy a pád vlády, ktorý komunikačne nezvládli. Treba sa však podľa neho pozerať do budúcna. Dodal, že prezidentka Zuzana Čaputová im "dala cestovnú mapu". "Vieme, čo máme robiť, priviesť krajinu k voľbám," dodal.

Na otázku, či klub Sme rodina vydrží do volieb s aktuálnym počtom poslancov, reagoval, že so 17 začínali a stále ich toľko majú. Kollár nebude volať späť tých, ktorí z klubu odišli, aby mohli hlasovať za pád vlády. "S takými ľuďmi nepočítam," ozrejmil s tým, že výnimkou je Martin Borguľa. Do klubu sa teraz nevracia, no Kollár je ochotný sa s ním rozprávať. (TASR)