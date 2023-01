Slovensko začína čerpať nové eurofondy, oznámila dočasne poverená ministerka investícií. Prvé výzvy takmer z 13-miliardového balíka pôjdu na rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov.

Európska komisia podľa ministerstva uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo tak získalo na ním riadený hlavný eurofondový program Program Slovensko a dva programy Interreg spolu 189,4 milióna eur. Znamená to, že už čoskoro sa budú môcť z nových eurofondov vyhlásiť prvé výzvy.

"Nové eurofondy sú pre Slovensko obrovskou šancou, ako posunúť našu krajinu vpred, ako zásadne zlepšiť životy ľudí a stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy. Už sme to ako krajina raz dokázali a som presvedčená, že máme na to, aby sme sa ním opäť stali. Nové eurofondy budeme investovať tak, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali dobre platenú prácu, fungujúce služby a európsku kvalitu života. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len v dynamických inovatívnych odvetviach – preto budeme oveľa viac investovať do vedy, výskumu a inovácií. Spolu sme na to určili takmer 2 miliardy eur," uviedla Remišová.

Medzi prvými budú podľa nej tiež podporené projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v regiónoch prechádzajúcich na uhlíkovú neutralitu.

Významná časť nových eurofondov pôjde podľa ministerstva aj na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest 1. triedy (241 miliónov eur), ciest 2. a 3. triedy (169 miliónov eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 miliónov eur), ale aj do výstavby kanalizácií a vodovodov (668 miliónov eur). " (TASR)