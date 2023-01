Koalícia Hlas, Smer a Republika je možná a desivá alternatíva, varoval Stančík z OĽaNO

Spolupráca OĽaNO s Hlasom nehrozí, tvrdí hnutie. Hlas nevylúčil podľa OĽaNO zo spolupráce Smer ani Republiku, ktorú založili odídenci z ĽSNS. Považuje to za hrozbu.

"Koalícia Hlas, Smer a Republika je teda možná a desivá alternatíva. Iba naivný človek si môže myslieť, že by orgány spravodlivosti mohli ďalej konať slobodne," uviedol v reakcii OĽaNO štátny tajomník rezortu diplomacie Andrej Stančík.

Hovorí o tom, že jednoduchým zákonom by sa dala zrušiť špeciálna prokuratúra a "personálne by sa odstavil každý, kto by vo vyšetrovaní mienil pokračovať".

Tvrdí, že Republiku tvoria odídenci z ĽSNS s rovnakými či horšími názormi.

Líder Hlasu Peter Pellegrini uviedol, že jeho strana vylučuje zo spolupráce OĽaNO a ĽSNS, pretože ich považuje za vážnu hrozbu pre slovenskú demokraciu.

"Ak príslušné orgány Hlasu v budúcnosti usúdia, že touto hrozbou sú aj iné politické subjekty, nebudú mať žiaden problém otvorene to pomenovať," doplnila v reakcii hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. (TASR)