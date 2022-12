Jadrová energetika vyprodukovala v roku 2021 štvrtinu elektriny v Únii

Slovnaft získal po 5. februári výnimku zo sankcii, oznámil minister hospodárstva. Slovensko tak môže exportovať všetky ropné produkty nielen do Česka, ale aj na Ukrajinu. K dohode podľa Hirmana výrazne prispela návšteva Kyjevu. Čítaj ďalej

Tento krok môže pomôcť stabilizovať chod Slovnaftu budúci rok. Výnimka sa pôvodne týkala len dieselu, oznámil minister hospodárstva.

Nová cenová regulácia trhových cien plynu vyrokovaná v Bruseli neohrozí konkurencieschopnosť európskeho trhu, upozornil Hirman. Rozhodnutie prijaté členskými štátmi Európskej únie sme museli aplikovať, ale konkrétny spôsob ako ho aplikujeme je výsledkom rokovaní. Hirman sa neobáva, že by to mohlo ohroziť dovoz plynu do EÚ z tretích krajín. „Dohoda by mala napomôcť eliminovať extrémne nárasty plynu od polovice februára. Zostalo zachovania našej európskej cenotvorby s ostatnými svetovými plynárenskými bodmi hlavne v Ázii. Eliminujú sa tak hrozby, že by boli ohrozené dodávky plynu do Európy,“ konštatoval Hirman.

Stavba tretieho bloku v Mochovciach nesprevádzajú bezpečnostné, ale štandardné technické problémy. (SME)