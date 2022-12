Svetová spotreba uhlia tento rok dosiahne nový rekord

Európska únia pohrozila spoločnosti Twitter sankciami kvôli tomu, že zablokovala niekoľkým novinárom účty. Podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová označila krok firmy Elona Muska za znepokojivý. Čítaj ďalej

Pripomenula, že dodržiavanie slobody médií si vyžadujú zákony dvadsaťsedmičky, čoho by si mal byť Musk vedomý. "Existujú červené línie. A čoskoro sankcie," napísala tiež.

Tvrdo ho kritizuje tiež Nemecko, podľa ktorého nie je možné slobodu tlače ľubovoľne zapínať a vypínať.

"Máme s tým problém," odkázalo spoločnosti Twitter nemecké ministerstvo zahraničia a pridalo náhľady zablokovaných profilov niektorých novinárov. "Nižšie uvedení novinári nás oddnes nemôžu sledovať, komentovať a kritizovať," doplnila nemecká diplomacia.

Twitter zablokovanie účtov novinárov, ktorí sú okrem iného redaktormi denníkov The New York Times, The Washington Post alebo CNN, zdôvodnil tým, že sa dopúšťajú takzvaného doxingu, teda verejného zdieľania súkromných informácií. Potrestaní majú byť zablokovaním na sedem dní.

Musk, ktorý firmu Twitter kúpil na konci októbra za 44 miliárd dolárov, sa pritom označuje za absolútneho zástancu slobody slova. Aj o Twitteri tvrdil, že musí byť slobodnejší ako doteraz a ako jeden zo svojich prvých krokov rozhodol o tom, že sa na platformu môže vrátiť bývalý americký prezident Donald Trump aj ďalší kontroverzní politici. (ČTK)