Advokát Marek Para ide do väzby, rozhodol Najvyšší súd

Boris Kollár sa zdrží pri hlasovaní v parlamente o súhlase s vydaním poslanca Roberta Fica do väzby. "Osobne si myslím, že Robert Fico tu založil zločineckú organizáciu za účelom rozkrádania majetku nás všetkých," povedal Kollár. Čítaj ďalej

Myslí si, že za bývalých vlád tu boli naozaj predražené a rozkradnuté tendre. Bol by však rád, keby polícia prišla s takými dôkazmi, že by to Ficovi vedela aj reálne dokázať. Následne by sa mohli podľa neho zmiznuté peniaze vrátiť a využiť pre ľudí.

"Urobiť z neho organizovanú zločineckú skupinu, lebo chcel prezradiť Kiskovo daňové tajomstvo, to je pritiahnuté za vlasy. Ja toho Fica nemám rád, ale nemôžeme chcieť prinavrátiť dôveru v právny štát konaním nejakej nezákonnosti," skonštatoval šéf parlamentu.

Kollár podčiarkol, že treba vždy merať rovnakým metrom. Pripomenul kauzu Filipa Rybaniča a to, že aj vtedajšia opozícia v tom čase na tlačových konferenciách využívala informácie, ktoré Rybanič vyniesol. (TASR)