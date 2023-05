Remišová nesúhlasí s postupom prezidentky. Vláda sa má podľa nej odvíjať od parlamentu

Šéfka strany Za ľudí Remišová nepovažuje prezidentkin postup za správny. Podotkla, že hlava štátu mohla konať podobne, ako sa úradnícka vláda tvorila v okolitých krajinách, a teda konzultovať jej zloženie s parlamentom.

"Slovensko je parlamentná demokracia, aj vláda by sa mala odvíjať od parlamentu," konštatovala Remišová.

"To, čo pani prezidentka navrhla, nie je úradnícka vláda, ale prezidentská," poznamenala Remišová. Prezidentka podľa nej odignorovala parlament. Podčiarkla, že Slovensko je stále parlamentná demokracia. Upozornila na to, že aktuálny postup vytvára nebezpečný precedens do budúcna, keď by prezident pre nesúhlas s vládou mohol menovať svoj kabinet.

Napriek tomu očakáva od vlády, že bude pracovať. Dodala, že v jej rezorte sú rozbehnuté viaceré veci a dôležité pre ňu bude plynulé odovzdanie agendy. "Je potrebné, aby sa legislatívna činnosť a práca nezastavila, ale plynulo pokračovala až do volieb," doplnila Remišová.

Mená možných nových ministrov v úradníckej vláde komentovať nechcela. Považuje za správne počkať, kým ich oficiálne oznámi prezidentka. Avizovaného predsedu vlády odborníkov a súčasného viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora považuje za odborníka. Na druhej strane však podľa Remišovej bude chýbať vo vedení banky. (TASR)