Mjanmarská junta použila pri nálete na dedinu vákuovú bombu

Mierové rokovania Ruska s Ukrajinou momentálne nie sú podľa Guterresa možné. Generálny tajomník OSN upozornil, že obe bojujúce strany sú presvedčené, že môžu zvíťaziť a nebudú chieť ustúpiť. Čítaj ďalej

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Guterres povedal, že OSN sa teraz namiesto dosiahnutia prímeria zameriava na rozhovory s Ruskom aj Ukrajinou, ktorých cieľom je riešenie konkrétnych problémov, ako napríklad predĺženia tzv. čiernomorskej obilnej dohody, ktorá aktuálne platí do 18. mája.

"Bohužiaľ sa domnievam, že v tejto fáze nie sú mierové rokovania možné. Obe strany sú totiž presvedčené, že môžu zvíťaziť," povedal Guterres, ktorý je teraz v Španielsku, aby si tam prevzal Európsku cenu Karola V.

Guterres reagoval aj na prejavené snahy o sprostredkovanie dialógu v konflikte zo strany Číny či Brazílie. Zdôraznil, že dosiahnuť mier na Ukrajine v súčasnosti nie je možné, no dúfa, že "v budúcnosti sa tak stane". Šéf OSN ocenil, že Peking označil prípadnú jadrovú eskaláciu v konflikte za "neprijateľnú". Takýto postoj označil za "veľmi dôležitý na to, aby sa predišlo pokušeniu, ktoré by bolo neprípustnou absurditou".

(TASR)