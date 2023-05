Po masových streľbách sa v Belehrade zhromaždili tisíce ľudí

Do Kyjeva pricestovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Som rada, že som späť v Kyjeve, kde sú hodnoty, ktoré si vážime a bránime každý deň. Je to teda vhodné miesto na oslavu dňa Európy," napísala na Twitteri. Čítaj ďalej

"Ukrajina patrí do našej európskej rodiny," uviedla po príchode do ukrajinskej metropoly von der Leyenová.

V Kyjeve bude rokovať so Zelenským napríklad o sprísnení sankcií proti Rusku a tiež o prísnejšej kontrole obmedzení, ktoré EÚ už zaviedla. "Sme odhodlaní uzavrieť existujúce medzery," povedala pri ceste do Kyjeva.

Von der Leyenová je na Ukrajine od začiatku ruskej invázie z februára minulého roka už po piaty raz. Naposledy vo februári krajine sľúbila pomoc pri jej integrácii do únijných štruktúr. Neuviedla však žiadny časový horizont, dokedy by Ukrajina mohla vstúpiť do Európskej únie.

EÚ si 9. mája pripomína deklaráciu francúzskeho ministra zahraničia Roberta Schumana z roku 1950. Schuman v nej navrhol vytvorenie prvej formy povojnového združenia európskych krajín - Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Schuman sa domnieval, že spojenie hospodárskych záujmov veľkých európskych krajín dokáže zamedziť tomu, aby v Európe vypukol ďalší rozsiahly konflikt, akým bola druhá svetová vojna. (SME, ČTK)