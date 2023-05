V Izraeli protestovali desaťtisíce ľudí proti reforme súdnictva

V Izraeli sa znova konali demonštrácie proti plánovanej reforme súdnictva. Proti politike vlády premiéra Benjamina Netanjahua protestovalo v Tel Avive okolo 100-tisíc ľudí. Tisíce Izraelčanov vyšli do ulíc aj v iných mestách.

Veľké protesty proti kontroverzným plánom izraelskej vlády prebiehajú v krajine už štyri mesiace.

Netanjahuova koalícia chce reformou súdnictva posilniť pozíciu vlády a obmedziť kompetencie najvyššieho súdu, ktorý obviňuje z nadmerného zasahovania do politických rozhodnutí.

Parlament by na základe návrhov mohol rušiť rozhodnutia najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov. Kritici hovoria o ohrození deľby moci a varujú pred štátnou krízou.

Predseda vláda v marci oznámil dočasné pozastavenie schvaľovania reformy. Rozhovory medzi vládou a opozíciou sprostredkované prezidentom Jicchakom Herzogom však dosiaľ nepriniesli výsledky. Odporcovia reformy sa preto obávajú, že vláda pristúpi k realizácii pôvodných plánov.

Vláda však musí najskôr dosiahnuť schválenie rozpočtu. Ak by sa to nepodarilo do 29. mája, znamenalo by to automatické rozpustenie parlamentu a nové voľby. Ultraortodoxné strany podmieňujú podporu rozpočtu prijatím zákona, ktorý by prísne veriacich mužov fakticky oslobodil od vojenskej služby. To vyvoláva veľký hnev v liberálnom tábore. (TASR)