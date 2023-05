Rakúsko chce spoločnú azylovú politiku s Talianskom

V časti južného Francúzska zakážu predaj záhradných bazénov pre zhoršujúci sa nedostatok vody. V departemente Pyrénées-Orientales vyhlásia od 10. mája krízový stav sucha. Začne platiť tiež zákaz umývania áut, zalievania záhrad aj napúšťania bazénov. Čítaj ďalej

"Je to preto, aby sa ľudia nenechali zlákať k tomu, čo v skutočnosti rovnako robiť nesmú - teda k ich napúšťaniu," vysvetľoval francúzsky minister pre životné prostredie Christophe Béchu zákaz predaja záhradných bazénov.

Kritické sucho

"Pyrénées-orientales sú departementom, kde už viac ako rok nepršalo celý deň. Keď ste v takejto kríze, je to naozaj jednoduché: Ide o pitnú vodu a nič iné, "povedal Béchu.

"Zmena klímy je tu a teraz. Musíme sa vymaniť z našej kultúry hojnosti. Musíme prejaviť oveľa väčšiu zdržanlivosť v tom, ako využívame zdroje, ktoré máme, "dodal.

Tohtoročná suchá zima vo Francúzsku zhoršila stav už tak vyčerpaných zásob vody z roku 2022. Daždivý marec priniesol poľnohospodárom čiastočnú úľavu, pretože zvlhčil pôdu pred výsadbou, ale hladina podzemnej vody zostala nebezpečne nízka, najmä v oblasti Stredozemného mora. Iba Bretónsko a Akvitánia na juhozápade sú na tom relatívne dobre.

Pyrénées-Orientales sa stali štvrtým departementom, kde je sucho oficiálne na "krízovej" úrovni. Viac ako 40 ďalších - čo predstavuje takmer polovicu krajiny - je už na úrovni "výstrahy" alebo "bdelosti", čo predznamenáva ešte väčší nedostatok ako v minulom roku.

Ohrozená kvalita vody

V niektorých oblastiach sú hladiny vodonosných vrstiev také nízke, že sa odborníci obávajú presakovania solí z mora, čo by spôsobilo, že by sa voda z vodovodu nedala piť. Ich nízka hladina tiež znamená vyššiu koncentráciu znečisťujúcich látok, čo by mohlo tiež vážne poškodiť kvalitu vody.

Prezident Emmanuel Macron minulý mesiac vyhlásil celoštátny vodný program a sľúbil investície, ktoré majú obmedziť úniky vody a zvýšiť recykláciu. Načrtol tiež "progresívne vodné", podľa ktorého by spotreba nad určité množstvo - napríklad pre bazény - bola spoplatnená vyššími sadzbami.

Podľa Béchua hrozí, že v tomto roku príde o dodávky vody približne 2000 dedín a miest. V minulom roku malo vážne problémy 1000 obcí, z ktorých asi 400 muselo byť vybavených fľašami alebo mobilnými cisternami.

"Vojna o vodu vyvolaná poklesom zásob je skutočnou hrozbou pre našu národnú súdržnosť," povedal minister. (ČTK)