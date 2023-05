V Južnej Kórei sa zrútila americká stíhačka

Pozdĺž londýnskej triedy The Mall vedúcej od Buckinghamského paláca k oblúku Admirality už stoja davy priaznivcov kráľa Karola III. Vo Westminsterskom opátstve sa pomaly začínajú stretávať prví hostia. Čítaj ďalej

Triedou The Mall prejde britský panovník o dve hodiny v kočiari so svojou manželkou Camillou smerom do Westminsterského opátstva, kde bude korunovaný.

Davy ľudí sa schádzajú pozdĺž trasy, ktorou prejde britský panovník.

Pozdĺž trasy korunovačného sprievodu už v týždni vyrástlo stanové mestečko s obyvateľmi z celého sveta. Mnohí fanúšikovia kráľovskej rodiny tu tiež stáli celú noc v rade, aby získali dobré miesto.

Vo Westminsterskom opátstve sa schádzajú prví hostia, medzi pozvanými sú okrem iného zahraniční predstavitelia, britskí politici a členovia kráľovskej rodiny. Viacerí z nich sa stretli už v piatok večer na recepcii organizovanej Buckinghamským palácom.

(ČTK)