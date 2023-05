Z útoku na Kapitol obvinili bývalého agenta FBI

Chlapec, ktorý je podozrivý z toho, že v belehradskej škole zastrelil deväť ľudí, nemôže byť trestne stíhaný kvôli svojmu nízkemu veku. Podľa srbského prezidenta Aleksandara Vučiča bude umiestnený na psychiatrii. Čítaj ďalej

Polícia zadržala otca, ktorého zbraň chlapec zrejme pri útoku použil.

Prokuratúra v Belehrade dnes oznámila, že podľa srbských zákonov nemôže byť podozrivý 13-ročný chlapec za svoj čin trestne zodpovedný, keďže nedosiahol zákonom stanovený vek 14 rokov. Podľa pôvodných informácií chlapec už dovŕšil 14 rokov.

"Maloletým vo veku od 14 do 16 rokov môžu byť uložené výchovné opatrenia a iba starším maloletým vo veku od 16 do 18 rokov sa ukladajú sankcie, teda takzvané väzenie pre mladistvých, ktoré môže trvať do piatich rokov, výnimočne do desiatich rokov," povedal stanici RTS člen vedenia najvyššej prokuratúry Goran Ilić-

Prokuratúra ďalej uviedla, že na jej príkaz bol na 48 hodín zadržaný otec podozrivého kvôli podozreniu zo všeobecného ohrozenia. Strelec podľa skoršieho vyhlásenia polície použil pri starostlivo plánovanom útoku otcovu zbraň. Okolnosti streľby aj motív páchateľa sú podľa prokuratúry naďalej predmetom vyšetrovania.

"Bude umiestnený v osobitnej časti neuropsychiatrickej kliniky," uviedol prezident Vučić na tlačovej konferencii. "Jeho otec ako vlastník zbrane, ktorú očividne držal a prechovával v rozpore s predpismi, aj keď mal všetky potrebné povolenia, bol zatknutý. Zadržaná bola aj matka," dodal prezident s tým, že inak išlo o vzorných rodičov.

Vučić ďalej uviedol, že navrhne vláde, aby znížila hranicu trestnej zodpovednosti zo 14 na 12 rokov. Sprísniť by sa mali tiež postihy pre tých, ktorí umožnia maloletým k zbraniam prístup. Zvýšená by podľa neho mala byť tiež prítomnosť polície v školách. K páchateľovi Vučić povedal, že hral nejaký druh počítačovej hry a že po čine neprejavil známky ľútosti. (ČTK)