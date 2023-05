Nemecký kancelár Scholz by chcel globálne ciele na rozvoj obnoviteľnej energie. Stanoviť by ich podľa neho mali stanoviť na nadchádzajúcej klimatickej konferencii OSN v Spojených arabských emirátoch.

"Rád by som navrhol, na čom by sme sa mohli v Dubaji spoločne dohodnúť, a to je jasný cieľ na globálny rozvoj obnoviteľnej energie, napríklad na strojnásobení výstavby do roku 2030," povedal Scholz na záver klimatického dialógu v Berlíne, ktorý slúži ako príprava na spomínanú konferenciu.

Obnoviteľné zdroje sú istejšie

Uviedol, že rozvoj obnoviteľných zdrojov znamená popri ochrane klímy aj posilnenie energetickej bezpečnosti, ktorá je pri fosílnych palivách neistá, ako ukázala vojna na Ukrajine. "Nie je istejšia a bezpečnejšia energia, ako je tá obnoviteľná," zdôraznil.

Scholz rovnako ubezpečil predstaviteľov zhruba štyroch desiatok krajín zúčastnených na klimatickom dialógu v Berlíne o tom, že Nemecko splní záväzok stať sa do roku 2045 uhlíkovo neutrálnym štátom a získavať do roku 2030 najmenej 80 percent potrebnej elektriny z obnoviteľných zdrojov.

"To všetko je správne a platí to," povedal. V minulom roku Nemecko podľa aktualizovaných údajov spolkového ministerstva hospodárstva vyrábalo 46 percent elektriny pre svoju spotrebu z obnoviteľných zdrojov. Pre porovnanie, v roku 2000 to bolo šesť percent.

Odborníci stále varujú

Na stanovenie globálnych cieľov pre obnoviteľné zdroje energie už v utorok na úvod dvojdňového dialógu vyzvala nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková.

Rýchlu výstavbu obnoviteľných zdrojov energie podporil tiež predseda tohtoročného zasadnutia klimatickej konferencie OSN Sultán Džábir.

"Urýchlime výstavbu v oblastiach, ako sú obnoviteľné zdroje. Ich kapacitu do roku 2030 musíme strojnásobiť a do roku 2040 opäť zdvojnásobiť," povedal Džábir.

Na takzvaný petersberský klimatický dialóg pozýva Nemecko každoročne zástupcov viacerých štátov, aby pomohli pripraviť následnú klimatickú konferenciu OSN. Dialóg nesie názov podľa Petersbergu pri Bonne, rokovania sa ale medzičasom presunuli do Berlína.

Klimatická konferencia sa uskutoční v Dubaji na prelome novembra a decembra.

Vlaňajšia konferencia v egyptskom Šarm aš-Šajchu skončila po prijatí ostro diskutovaného textu o pomoci chudobným krajinám zasiahnutým klimatickými zmenami, ale bez nových záväzkov zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov.

Podľa odborníkov preto planéte naďalej hrozia potenciálne katastrofické dôsledky vyplývajúce z globálneho otepľovania. (ČTK)