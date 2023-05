Núdzovú potravinovú pomoc vlani podľa OSN potrebovalo asi 258 miliónov ľudí

Streľba na škole v Belehrade spôsobila v Srbsku obrovský šok. Mladík svoj čin plánoval asi mesiac, mal zoznam detí, na ktoré chcel strieľať a naplánoval si do detailov, do ktorých tried zamieri najprv, uviedla polícia na tlačovej konferencii.

(ČTK)